Розстріляли та переїхали танком: на Київщині виявлено тіла жертв окупантів (фото)

Правоохоронці оглянули виявлені тіла та передали родичам для перепоховання

У селі Рудня-Тальська Вишгородського району Київщини виявлено тіла двох чоловіків 22-х та 23 років, жорстоко вбитих окупантами. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські ексгумували тіла чоловіків.

«25 лютого окупанти розстріляли автомобіль з двома мирними жителями в салоні. Але і цього загарбникам виявилося замало – російські окупанти переїхали машину з людьми всередині тяжкою технікою», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські Іванкова за участі прокурора та судмедексперта провели огляд трупів.

Наразі тіла молодиків забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.

Як повідомлялося, правоохоронці встановили особу першого підозрюваного у звірствах, вчинених російськими військовими в Бучі Київської області.

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