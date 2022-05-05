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    Розстріляли та переїхали танком: на Київщині виявлено тіла жертв окупантів (фото)

    Правоохоронці провели ексгумацію виявлених тіл - Розстріляли та переїхали танком: на Київщині виявлено тіла жертв окупантів (фото)
    Правоохоронці провели ексгумацію виявлених тіл
    фото: Нацполіція

    Правоохоронці оглянули виявлені тіла та передали родичам для перепоховання

    У селі Рудня-Тальська Вишгородського району Київщини виявлено тіла двох чоловіків 22-х та 23 років, жорстоко вбитих окупантами. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейські ексгумували тіла чоловіків.

    «25 лютого окупанти розстріляли автомобіль з двома мирними жителями в салоні. Але і цього загарбникам виявилося замало – російські окупанти переїхали машину з людьми всередині тяжкою технікою», – розповіли правоохоронці.

    Поліцейські Іванкова за участі прокурора та судмедексперта провели огляд трупів.

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    Розстріляли та переїхали танком: на Київщині виявлено тіла жертв окупантів (фото)
    Розстріляли та переїхали танком: на Київщині виявлено тіла жертв окупантів (фото)
    фото: Нацполіція

    Наразі тіла молодиків забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.

    Як повідомлялося, правоохоронці встановили особу першого підозрюваного у звірствах, вчинених російськими військовими в Бучі Київської області.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Розстріляли та переїхали танком: на Київщині виявлено тіла жертв окупантів (фото)