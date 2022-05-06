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    У Росії з'явились графіті, що зображують масові вбивства жителів Бучі (фото)

    Графіті на асфальті зображають загиблих людей із зав'язаними ззаду руками - У Росії з'явились графіті, що зображують масові вбивства жителів Бучі (фото)
    Графіті на асфальті зображають загиблих людей із зав'язаними ззаду руками
    фото: Медуза

    Автор графіті невідомий

    У російському місті з'явився стріт-арт, що стилізовано зображує звірства російської армії та масові вбивства мирного населення в українському місті Буча, про які світ дізнався у квітні.

    Стріт-арт з’явився на асфальті Академмістечка російського міста Новосибірськ. Графіті на асфальті зображають загиблих людей із зав'язаними ззаду руками. Автор графіті невідомий.

    «Графіті на асфальті зображають загиблих людей із зав'язаними ззаду руками. Фотографії надіслав читач «Медузи», який побажав зберегти анонімність», – йдеться у повідомленні російських ЗМІ.

    фото: Медуза

    фото: Медуза

    Нагадаємо, що в ООН заявили, що дії Росії в Україні можуть визнати воєнними злочинами.

    У Бучі, що у Київській області, під час її окупації російськими військами діяв підрозділ Росгвардії «Витязь», 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія з Пскова та «кадирівці».

    31 березня українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині.

    Напередодні прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

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    Теги: росія окупанти війна Буча Україна окупація #stoprussia
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    У Росії з'явились графіті, що зображують масові вбивства жителів Бучі (фото)