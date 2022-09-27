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Банкова назвала кількість населених пунктів, стертих окупантами з лиця землі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Банкова назвала кількість населених пунктів, стертих окупантами з лиця землі
Ізюм на Харківщині майже повністю знищений окупантами
фото з відкритих джерел

Росія спрямовує 90% власної військової потужності на напади на цивільних жителів України

На сьогоднішній день російські окупанти повністю знищили понад 1,2 тис. населених пунктів України. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю передає Tagesschau.de.

«Найбільше жертв зазнає наше мирне населення. Росія атакує мирні міста крилатими ракетами. За останні два тижні в центрі Запоріжжя сталися нищівні обстріли. Не припиняються й нищівні обстріли центру Харкова. Тож російські удари вражають не стільки військових, скільки цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру та цивільне населення. У нас багато жертв серед мирного населення. Росія спрямовує 90% власної військової потужності на напади на цивільні міста. На сьогодні повністю знищено та видалено з карти більше 1200 населених пунктів. Ось таку війну веде Російська Федерація», – розповів Подоляк.

Коментуючи звільнення близько 6 тис. кв. км території у результаті контрнаступу з початку вересня, радник глави Офісу президента України зазначив, що «наступ триває і сьогодні він триває на окремих напрямках». «Незабаром можна чекати новин з фронту. Це питання правильної стратегії», – заявив Подоляк.

Нагадаємо, 26 вересня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання учасники окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам. Серед основних питань були ухвалені рішення щодо активних дій сил оборони з метою подальшої деокупації території України.

 У ніч на 27 вересня окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя.

Теги: війна росія Україна ЗСУ Михайло Подоляк

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