Окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя. Є постраждалі

Влада попередила, що є ризик повторних атак

Російські військові вночі, 27 вересня, ракетами обстріляли Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Олександр Старух.

Відомо, що ворог атакував обласний центр. Ракети поцілили в об’єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.

«Важливо! Дотримуйтесь заходів безпеки! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в укриттях. Є ризик повторних атак», - додав Старух.

Також секретар Запорізької міськради додав, що внаслідок обстрілу сталася пожежа. Є постраждалі. Наразі на місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, окупанти 27 вересня, двічі обстріляли Миколаїв. Прильоти були у різних районах міста.

Додамо, ввечері, 26 вересня, в Одесі пролунали вибухи. ЗМІ повідомляли про направлення до Одеси іранських дронів.

Пізніше стало відомо, що окупанти атакували Одещину іранськими дронами-камікадзе. Усі атаки були відбиті.

Разом з тим, у понеділок, 26 вересня, росіяни атакували Кривий Ріг. Внаслідок ракетного удару була пошкоджена інфраструктура аеропорту.