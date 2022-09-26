Зеленський провів засідання Ставки: стали відомі ключові питання

Серед основних питань були ухвалені рішення щодо активних дій сил оборони

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у понеділок, 26 вересня. Про це повідомляє пресслужба президента.

«Під час засідання учасники окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам», – йдеться в повідомленні.

Серед основних питань були ухвалені рішення щодо активних дій сил оборони з метою подальшої деокупації території України.

Також було проаналізовано стан забезпечення військ озброєнням і боєприпасами. Президент наголосив на важливості оперативного забезпечення високоточною зброєю та всім необхідним сил, які активно просуваються вперед.

Нагадаємо, триває 215-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.