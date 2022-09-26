Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів засідання Ставки: стали відомі ключові питання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів засідання Ставки: стали відомі ключові питання
фото з відкритих джерел

Серед основних питань були ухвалені рішення щодо активних дій сил оборони

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у понеділок, 26 вересня. Про це повідомляє пресслужба президента.

«Під час засідання учасники окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам», – йдеться в повідомленні.

Серед основних питань були ухвалені рішення щодо активних дій сил оборони з метою подальшої деокупації території України.

Також було проаналізовано стан забезпечення військ озброєнням і боєприпасами.  Президент наголосив на важливості оперативного забезпечення високоточною зброєю та всім необхідним сил, які активно просуваються вперед.

Нагадаємо, триває 215-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Читайте також:

Теги: президент анексія озброєння

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна
Зеленський про ядерні погрози Путіна: не думаю, що він блефує
Вчора, 22:52
Зеленський звернувся до дагестанців
Зеленський закликав жителів Дагестану боротися проти мобілізації в РФ
Сьогодні, 01:55
Зеленський анонсував нову хвилю дипломатичної активності
Зеленський анонсував нову хвилю дипломатичної активності
Сьогодні, 03:58

Політика

Окупанти готують масовані кібератаки в Україні та союзників: що під ударом
Окупанти готують масовані кібератаки в Україні та союзників: що під ударом
Зеленський провів засідання Ставки: стали відомі ключові питання
Зеленський провів засідання Ставки: стали відомі ключові питання
Мобілізація по-російськи: Банкова висміяла задум Кремля
Мобілізація по-російськи: Банкова висміяла задум Кремля
Фікція і крапка. Блінкен різко висловився про «референдуми» РФ
Фікція і крапка. Блінкен різко висловився про «референдуми» РФ
Як довго росіяни ще обстрілюватимуть Харків? Голова ОВА оцінив ситуацію
Як довго росіяни ще обстрілюватимуть Харків? Голова ОВА оцінив ситуацію
«Референдум» у Мелітополі: окупанти змусили голосувати 20% мешканців
«Референдум» у Мелітополі: окупанти змусили голосувати 20% мешканців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Загинула військова «Квітка», яка повернулася з Італії захищати рідну землю
68K
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ
41K
Сім місяців війни за 10 секунд: військові показали цікаве відео
39K
Протести стають жорсткішими. Як дагестанці чинять опір посіпакам Путіна
38K
З російської армії звільнили останню істоту, що хоч якось думала про солдат
30K
Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми 

Новини

За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту