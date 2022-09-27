Співробітники Запорізької АЕС намагаються виїхати з окупованої території

Запорізька АЕС захоплена російськими окупантами у березні 2022 року

Співробітники ЗАЕС відмовляються співпрацювати з окупантами

На Запорізькій атомній електростанції, що захоплена російськими окупантами, ситуація залишається напруженою. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 вересня.

Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій.

Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там знаходиться пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія планує влаштувати нові провокації на Запорізькій АЕС.

У ніч на 21 вересня російські окупанти вчергове обстріляли Запорізьку АЕС. У результаті обстрілу було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.

У МАГАТЕ розпочалися переговори про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції АЕС.