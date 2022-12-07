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Бійці Нацгвардії з кулеметів і автоматів збили російську ракету Х-101 (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Бійці Нацгвардії з кулеметів і автоматів збили російську ракету Х-101 (фото)
Ракета летіла на низькій висоті
Фото з відкритих джерел

Відзначилися бійці мобільної вогневої групи гвардійців 27-ї Печерської бригади

Українські нацгвардійці 5 грудня збили російську крилату ракету Х-101, обстрілявши її з великокаліберних кулеметів і автоматів. Про це повідомило Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України у Facebook.

«Вразити ракету, що летіла на низькій висоті, вдалося з великокаліберних кулеметів і обстрілом з автоматів.  Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет і дронів-камікадзе. У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО це дозволяє збільшувати результат збуту повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 5 грудня РФ здійснила масований ракетний удар по Україні. Повітряні сили ЗСУ збили більше 60 із 70 ракет окупантів.

За попередньою інформацією пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області. Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу «Калібр» із кораблів Чорноморського флоту.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилами ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

Внаслідок обстрілу кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

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Теги: війна ракета ЗСУ обстріл тероризм росія

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