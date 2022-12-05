Масована ракетна атака на Україну: що відомо (оновлюється)

Пройдіть в укриття цивільного захисту

Ближче до обіду 5 грудня по всій території України пролунала повітряна тривога. Вибухи вже прогриміли у кількох облатях. Росія запускає ракети по території України з Каспійського та Чорного морів.

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Зокрема про роботу протиповітряної оборони повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«На Полтавщині працює ППО. Будьте в укриттях», – йдеться в повідомленні.

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Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що у небі над Україною багато ракет.

Також повідомляють про вибухи у Запорізькій, Черкаській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Банкова закликає українців не нехтувати безпекою та пройти в укриття цивільного захисту.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомляє, що з окупованої частини Запорізької області, ймовірно, працюють ворожі С-300.

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«Українські пілоти творять дива», – зазначає голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Тим часом у метро Києва сходяться дедалі більше людей, всі станції практично забиті.

Відомо, що на деяких станціях столичного метро висадка пасажирів наразі може не здійснюватися через велику кількість людей на підземних станціях.

Поїзди «Укрзалізниці» також продовжують рух, резервні локомотиви перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи. Пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу можуть скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка.

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Близько 14:30 вибухи прогриміли у Київській області. Попередньо – робота ППО. Офіційної інформації поки немає.

Секретар міськради Анатолій Куртєв заявив, що росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. За даними Telegram-каналів внаслідок вибухів у деяких районах міста зникло водопостачання.

Заступник голосив Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що внаслідок удару по с. Новософіївка Запорізької області зруйновано житлові будинки.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще двоє поранені.

Голова ОВА Олексій Кулеба повідомив, що вибухи в Київській області були пов’язані з роботою ППО.

Близько 14:50 стало відомо про вибухи на Тернопільщині. Офіційної інформації поки немає.

У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина та Миколаївщина. В Одесі знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії.

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Нагадаємо, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.