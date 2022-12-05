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Повітряні сили повідомили, скільки ракет РФ сьогодні випустила по Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, скільки ракет РФ сьогодні випустила по Україні
фото ілюстративне

Сили ППО збили більше 60 із 70 ракет окупантів

Сьогодні, 5 грудня, повітряні сили відбили масований ракетний удар по Україні. Збито більше 60 із 70 ракет окупантів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом випущено понад 70 ракет», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу «Калібр» із кораблів Чорноморського флоту.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилами ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області. Під обстріл також потрапили цивільні будинки Одещини.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

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Теги: росія окупанти війна Україна ракета

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