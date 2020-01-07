Бійці ЗСУ на передовій зворушливо привітали українців з Різдвом (відео)



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Скріншот з відео

Ми за Україну будемо стояти до кінця тут – бійці

Українські військові на Донбасі привітали українців з Різдвом та заспівали колядки. Бійці побажали, щоб усі в Україні жили в єдності, а її територіальна цілісність була відновлена.

Захисники України розповіли, що зустріли свято добре, на позицію приходив капелан і за різдвяною традицією, усі за столом пригостилися кутею. Передали подяку волонтерам за велику підтримку та допомогу.

На відео, опублікованому на Facebook-сторінці бійця Віктора Сізона, видно, що на Різдво на передовій випав сніг. Біля національного прапора військові встановили прикрашену ялинку.

Бійці передали вітання своїм рідним містам та регіонам: Запоріжжю та всій області, Житомиру, Києву, Нікополю, Краматорську, Херсону та іншим великим і малим населеним пунктам.

«Дорогі українці, хочу побажати, щоб ми нарешті закінчили цю війну, але з позитивним результатом. Бажаю, щоб народ цієї країни жив у єдності. Щоб Донбас був наш – станемо на свої позиції, і прикордонники, і все повернеться в єдину неподільну Україну. Ми за Україну будемо стояти до кінця тут», – сказали у своєму вітанні українські військові.

«Усім здоров’я та щастя. Вітаю всіх рідних і близьких, друзів. Хочу подякувати волонтерам, завдяки яким ми тут тримаємося і які нас підтримують», – додали захисники.