  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Нетверезий бойовик допоміг українським військовим, – розвідка

    • Розсилка
    Нетверезий бойовик допоміг українським військовим, – розвідка

    Терорист відкрив вогонь по своїх товаришах по службі

    У тимчасово окупованому Куліковому на Донеччині бойовик «9 окремого мотострілецького полку ДНР» у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння розстріляв своїх товаришів по службі зі своєї роти, повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил.

    «Вночі 6 січня.., у тимчасово окупованому населеному пункті Кулікове (Донецька обл.) стався інцидент в одному з батальйонів 9 омсп… Один з бойовиків підрозділу, який ніс чергування на одній з передових позицій в окопі, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного угару, розстріляв бойовиків зі своєї роти, що знаходилися поруч з ним», – йдеться у повідомленні.

    Здобута українською розвідкою інформація цілком характеризує справжні обличчя і сутність російсько-терористичних «захисників» Донбасу, наголошують військові.

    Українські розвідники багато разів розповідали про причини втрат окупаційних військ. І це не лише бойові дії.

    Через відсутність карт мінних полів та хаотичне встановлення вибухових пристроїв бойовики підриваються на власних мінах. А через недостатню координацію між підрозділами – відкривають вогонь по сусідніх позиціях.

    Поширені у лавах окупаційних військ алкоголізм, наркоманія, туберкульоз і СНІД. А також «розбірки» із застосуванням зброї під час розподілу награбованого. Часто й густо зустрічається і практика розстрілу дезертирів без суду і слідства.

    Читайте також: Вбивці, шпигуни і терористи. ЗМІ з’ясували, кого віддала Україна Путіну (список)

    Нагадаємо, на окупованій Луганщині патруль ОБСЄ знайшов 22 установки «Град».

    Як повідомлялося, ОБСЄ звинуватила Збройні сили України в порушенні відведення військ.

    розвідка ОБСЄ бойовики на Донбасі ДНР військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ