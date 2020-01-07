Нетверезий бойовик допоміг українським військовим, – розвідка



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Терорист відкрив вогонь по своїх товаришах по службі

У тимчасово окупованому Куліковому на Донеччині бойовик «9 окремого мотострілецького полку ДНР» у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння розстріляв своїх товаришів по службі зі своєї роти, повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил.

«Вночі 6 січня.., у тимчасово окупованому населеному пункті Кулікове (Донецька обл.) стався інцидент в одному з батальйонів 9 омсп… Один з бойовиків підрозділу, який ніс чергування на одній з передових позицій в окопі, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного угару, розстріляв бойовиків зі своєї роти, що знаходилися поруч з ним», – йдеться у повідомленні.

Здобута українською розвідкою інформація цілком характеризує справжні обличчя і сутність російсько-терористичних «захисників» Донбасу, наголошують військові.

Українські розвідники багато разів розповідали про причини втрат окупаційних військ. І це не лише бойові дії.

Через відсутність карт мінних полів та хаотичне встановлення вибухових пристроїв бойовики підриваються на власних мінах. А через недостатню координацію між підрозділами – відкривають вогонь по сусідніх позиціях.

Поширені у лавах окупаційних військ алкоголізм, наркоманія, туберкульоз і СНІД. А також «розбірки» із застосуванням зброї під час розподілу награбованого. Часто й густо зустрічається і практика розстрілу дезертирів без суду і слідства.

Нагадаємо, на окупованій Луганщині патруль ОБСЄ знайшов 22 установки «Град».

Як повідомлялося, ОБСЄ звинуватила Збройні сили України в порушенні відведення військ.