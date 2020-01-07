Вбивці, шпигуни і терористи. ЗМІ з’ясували, кого віддала Україна Путіну (список)



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Обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області Фото Укрінформ

Політзеків в Україні більше не залишилося – проросійський юрист

Росія і ОРДЛО не оприлюднюють імена 123 осіб, переданих Україною в рамках обміну 29 грудня. Однак уже більше 45 осіб вдалося встановити за повідомленнями зі ЗМІ, адвокатів, користувачів соцмереж.

Про це повідомляє «Хвиля».

Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура, Олег Янішевський – бійці київського підрозділу міліції особливого призначення полку «Беркут». Їх звинувачують у розстрілі 48 героїв Небесної сотні на вулиці Інститутській 20 лютого 2014.

Сергій Башликов, Віктор Тетюцькій, Володимир Дворніков – харків’яни з «Антимайдану», яких суд визнав винними в теракті – підриві учасників української демонстрації 22 лютого 2015 року в Харкові біля Палацу спорту.

В’ячеслав Бірюков («Сява»), Євген Дружинін («Лис»), Олександр Стельникович («Грек») і Віктор Скрипник («Тарком») – так звана «група Мангуста». Обвинувачені в теракті – причетності до захоплення будівлі управління МВС в Маріуполі 9 травня 2014 року, умисному вбивстві і зберіганні зброї.

Микола Бутрименко – фермер з Донецької області, колишній депутат Шахтарської райради від Партії регіонів, керівник агрогосподарства ТОВ «Імені Челюскінців». Причетний до розстрілу десяти українських спецназівців.

Сергій Веселов – засуджений Жовтневим райсудом Харкова до 11 років позбавлення волі. Один з трьох фігурантів справи про серію терактів, скоєних з вересня 2014 по березень 2015: обстріл Орджонікідзевського та Фрунзенського районних військових комісаріатів в Харкові, теракти на залізничних станціях «Залютино», «Шебелинка», «Новожаново», обстріл офісу юридичної фірми Олега Головкова, яка допомагала українським військовим, об’єкта «Харківрегіонгаз».

Руслан Гаджієв – громадянин РФ, уродженець села Левокумське Ставропольського краю РФ, народився 10 лютого 1973 року. Танкіст, механік-водій. Приїхав на Донбас 23 грудня 2014 року, вступив до лав батальйону «Август», що входив до складу незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР».

Володимир Грубник – лікар-хірірг Одеської міської клінічної лікарні №11. Обвинувачений в організації терористичного угрупування і підриву будівлі СБУ в Одесі у вересні 2015 року.

Артур Денісултанов (він же Курмакаев, Каринаро, Олександр Дракар) – 1 червня 2017 в Києві на Подолі іноземець, який назвався французьким журналістом Алексом Вернером, вчинив замах на чеченських активістів, учасників АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуеву.

Ігор Джадан – один з лідерів проросійського руху в Харкові, лікар-терапевт Харківської міської лікарні №28. Як політолог відомий «розробкою розчленування державної території України з нанесенням ядерного удару...».

Владислав Долгошеєв, Руслан Долгошеєв, Микола Казанський, Костянтин Калашников, Олег Мазур, Микола Селятенко, Вадим Швед – обвинувачені в диверсії на залізниці (ст. 113 КК) – підрив потягу під Одесою в квітні 2015 року та терористичної діяльності (ст. 258 КК).

Сергій Долженков – прізвисько «Капітан Какао». Один з керівників одеських сепаратистських формувань «куліковцев», організатор сутичок у Одесі 2 травня 2014 року, що призвели до численних смертей.

Олег Доронін – громадянин Росії, з Нижньовартовська. Розвідник 1-го козачого полку 2-го корпусу Південного військового округу ЗС РФ («ЛНР»).

Валерій Єфименко – житель Сєвєродонецька, 28.03.1964 р.н. Бойовик «ЛНР», позивний «Ірокез».

Олександр Жигало – житель Одеси, 03.08.1966 р.н. Колишній підполковник МВС України. Російський шпигун.

Валерій Кірсанов – житель Маріуполя, 24.08.1975 р.н. Найманець ФСБ РФ, співучасник бойовиків «ДНР». Позивний «Даішник». Колишній співробітник МВС України.

Едуард Коваленко – проросійський політичний найманець, житель Генічеська Херсонської (17.10.1965 р.н.).

Марина Ковтун – 3 червня 1967 р.н. Засуджена судом першої інстанції до 11 років позбавлення волі за співучасть у теракті в пабі «Стіна» в Харкові в листопаді 2014 року і незаконне поводження зі зброєю.

Мехті Логунов – найстаріший зі звільнених проросійських агентів і бойовиків – 85 років (21.05.1934 р.н.).

Рафаель Лусваргі – бразильський найманець «ДНР / ЛНР». Перший іноземець з «далекого зарубіжжя», засуджений в Україні за участь в бойових діях на стороні терористів.

Як заявив проросійський юрист, адвокат Валентин Рибін, який захищає в Україні сепаратистів, терористів і російських найманців, «політзеків в Україні більше не залишилося».