Окупанти знову обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі



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Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців немає

Сьогодні, 7 січня, бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї противник відкривав вогонь по захисникам Василівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 7 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується, інформує пресцентр ООС.

За їх словами, перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ «Станиця Луганська» здійснюється автобусом та двома електромобілями.

«Перевезено близько 3900 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу», – додали в пресцентрі ООС.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка теж стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиша.

Нагадаємо, нетверезий бойовик допоміг українським військовим.

Як повідомлялося, ОБСЄ звинуватила Збройні сили України в порушенні відведення військ.