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Били по мирному населенню: ворог атакував Дніпропетровщину з РСЗВ та артилерії (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Били по мирному населенню: ворог атакував Дніпропетровщину з РСЗВ та артилерії (фото)
Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті
фото: Валентин Резніченко

У Нікополі постраждала 80-річна жінка

Сьогодні вночі ворожі війська обстріляли Дніпропетроську область, поцілили по трьох громадах - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. Били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома. У місті пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач», – написав він.

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За словами Резніченка ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили.  У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих. У Червоногригорівській громаді понівечені будинки та електромережі.

На решті територій ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, триває 260-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області. 

Теги: Валентин Резніченко Дніпропетровщина Макіївка жінка ворог

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