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Дніпропетровщина зазнала масованої атаки, у Кропивницькому теж вибухи 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Дніпропетровщина зазнала масованої атаки, у Кропивницькому теж вибухи 
Окупанти гатять по Україні
фото з відкритих джерел

Повітряна тривога триває, будьте обережні! 

Уранці 10 жовтня рашисти завдали масованих ударів по Україні. Зокрема, масованої ракетної атаки зазнала Дніпропетровщина, є загиблі та поранені. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«На місцях ударів працюють усі служби. Не виходьте з укриттів. Залишається загроза ракетних  ударів», – йдеться в повідомленні.

Також про вибухи пишуть мешканці Кропивницького та області. 

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ударів по Києву, Дніпру, Львову та багатьох інших містах України.

Як повідомлялося, на Хмельниччині спрацювала ППО, у Львові та Дніпрі – вибухи

Також на Житомирщині, в Кривому Розі та Обухові лунають вибухи.

Уранці 10 жовтня мешканці Дніпра повідомили, що в їхньому місті чутні вибухи. Нагадаємо, наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога. 

Теги: тривога рашисти Дніпропетровщина Валентин Резніченко

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