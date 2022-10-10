Дніпропетровщина зазнала масованої атаки, у Кропивницькому теж вибухи 

Повітряна тривога триває, будьте обережні!

Уранці 10 жовтня рашисти завдали масованих ударів по Україні. Зокрема, масованої ракетної атаки зазнала Дніпропетровщина, є загиблі та поранені. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«На місцях ударів працюють усі служби. Не виходьте з укриттів. Залишається загроза ракетних ударів», – йдеться в повідомленні.

Також про вибухи пишуть мешканці Кропивницького та області.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ударів по Києву, Дніпру, Львову та багатьох інших містах України.

Як повідомлялося, на Хмельниччині спрацювала ППО, у Львові та Дніпрі – вибухи.

Також на Житомирщині, в Кривому Розі та Обухові лунають вибухи.

Уранці 10 жовтня мешканці Дніпра повідомили, що в їхньому місті чутні вибухи. Нагадаємо, наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога.