Дніпропетровщина: ворог усю ніч атакував ракетами та «Градами»

Одна ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури

Росіяни усю ніч атакували Дніпропетровську область ракетами, «Градами» та важкою артилерією. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валенитн Резніченко.

«Три ворожі ракети силами нашої ППО знищені. Одна ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби», – йдеться в повідомленні.

Нікопольський район окупанти накрили вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 17 жовтня військові з повітряного командування «Схід» знищили над Дніпропетровщиною три російські крилаті ракети.

Нагадаємо, триває 236-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.