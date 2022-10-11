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Дніпропетровщина: рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Дніпропетровщина: рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі
Окупанти сьогодні пів дня гатили по Україні 
фото: Валентин Резніченко/Telegram

Країна-терористка знову ударила по об’єктах життєзабезпечення 

Рашисти сьогодні, 11 жовтня, поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

В області запроваджується режим тотальної економії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура.  

«Прошу усіх заощаджувати електрику», – звернувся до мешканців області Резніченко. 

Наразі працюють усі екстрені служби. Рятувальники ліквідують наслідки прильотів. Енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи.

Також удень 11 жовтня рашисти завдали ракетного удару по Львівщині. Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. 

До слова, українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет. 

Від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Нагадаємо, внаслідок вчорашніх масованих ракетних атак Росії загинуло 19 осіб, 108 постраждало. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Пошкоджено 199 об'єктів. Із них 46 – це приватні будинки,  30 – багатоквартирні будинки, 98 інших об'єктів, зокрема  школи, лікарні та дитячі садки. 

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Теги: інфраструктура рашисти транспорт Дніпропетровщина

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