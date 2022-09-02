Біля Антонівського мосту пролунали вибухи (відео)

Наразі офіційного підтвердження інформації немає

У Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки пишуть про нове влучання в Антонівський міст. Інформацію підтверджують російські пропагандистські ЗМІ.

«Російські сили ППО, імовірно, запустили не менш як шести ракет у небо над Херсоном», – пише ТАСС.

За словами очевидців, вибухи сталися на залізничних шляхах Антонівського мосту. На момент «прильоту» там була колона техніки окупантів, яка чекала переправи на правий берег Херсонської області. Чується детонація боєприпасів.

Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів. «У Новій Каховці пролунало близько сім вибухів, були й прильоти», – йдеться у повідомленні.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

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