Янушевич – це вам не Янукович. Кому президент довірив Херсонщину під час контрнаступу

Тавро люстрованого Янушевич зняв себе лише за тиждень до призначення

На початку серпня Володимир Зеленський представив нового голову Херсонської облдержадміністрації. Ним став 44-річний майстер спорту з пейнтболу, колишній податківець і фінінспектор Ярослав Янушевич. Фігура, якщо уважно вивчити його минуле, доволі контроверсійна.

Наприклад, деякі ЗМІ стверджували, що Янушевич користувався особливою довірою колишнього прем’єра Миколи Азарова і водив дружбу з його сином Олексієм. Також відомо, що Янушевич був люстрований і через суд доводив, що не заподіяв державі шкоди, працюючи топчиновником за часів Януковича. Спойлер – зрештою Феміда таки здалась.

«Фатальна» роль Фастівської райдержадміністрації

«Я взагалі не збирався повертатись на державну службу і, можливо, я б ніколи не зробив це, якби не війна», – так у середні серпня 2022 року пояснював Янушевич журналісту свій кадровий злет.

Насправді це не зовсім так. У липні 2021 року Янушевич хотів обійняти посаду заступника голови Фастівської районної державної адміністрації. На той момент він числився радником гендиректора держпідприємства «Український державний центр радіочастот», яке, до речі, сам очолював у 2014-16 роках. Претендуючи на крісло заступника, Янушевич надав згоду на проведення перевірки, передбаченої законом про очищення влади. Нагадаємо, що цей спецзакон з’явився восени 2014 року для усунення з топових посад кадрів епохи Януковича.

У Фастівській РДА тоді відповіли, що Ярослав Янушевич підлягає люстрації і не може перебувати на державних посадах, адже у 2010-14 роках він працював заступником начальника податкової міліції Головного управління податкової міліції і заступником голови Державної фінансової інспекції України.

Прем’єр Арсеній Яценюк, на початку березня 2014, відправив Янушевича у відставку з посади заступника голови Державної фінансової інспекції України

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За критеріями закону про очищення влади, Янушевич, якщо він був люстрований, знову міг потрапити на державну службу не раніше 2024 року.

Керівництво Фастівської РДА ще й звернулося з листом до Міністерства юстиції з вимогою внести прізвище Ярослава Янушевича до люстраційного реєстру. Що у підсумку і було виконано.

Янушевич проти колективної відповідальності

На початку вересня 2021-го Янушевич направив позов до столичного окружного адмінсуду проти Фастівської РДА і Мін’юсту із вимогою скасувати висновок райдержадміністрації про люстрацію і зобов’язати міністерство прибрати його прізвище з люстраційного реєстру.

Він аргументував це тим, що Фастівська РДА не надала фактів на підтвердження того, що він, перебуваючи на високих посадах, сприяв узурпації влади президентом Віктором Януковичем або брав участь у діях, що підірвали основи національної безпеки і оборони України. Янушевич наголошував, що його «підстригли під загальну гребінку», поставивши тавро колективної відповідальності.

Опоненти позивача наполягали, що діяли у рамках закону. Зокрема, Фастівська РДА заявила, що посади Янушевича підпадають під дію закону про очищення влади. І відсутнє бодай якесь рішення Конституційного суду щодо визнання окремих положень люстраційного закону неконституційним.

Також свою правоту доводило Міністерство юстиції, заявивши, що внесення Янушевича до люстраційного реєстру є законним та правомірним.

Суд майже рік зважував докази сторін. Але зрештою став на бік Янушевича. Для цього головуючому довелося перечитати низку рішень Верховного суду стосовно люстраційних справ. Якщо коротко, висновок такий: райдержадміністрація, коли проводила перевірку, повинна була ретельно вивчити діяльність Ярослава Янушевича на посадах у податковій та фінінспекції у 2010-14 роках. І лише знайшовши документальне підтвердження його причетності до узурпації влади Януковичем, вимагати люстрації. Та цього, як йдеться у судовому рішенні, не було зроблено.

Примітно, що Окружний адмінсуд Києва виніс рішення ще 17 травня 2022 року. Однак три місяці, з невідомих причин, повний текст документа не вносили у Єдиний державний судовий реєстр. А на запит «Главкома» щодо надання копії рішення 19 серпня відповів, що розгляне це питання, коли… закінчиться війна.

У суді «Главкому» пообіцяли відповісти після закінчення воєнного стану

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Втім уже наступного дня судове рішення зареєстрували у реєстрі, а 22 серпня воно стало доступним для всіх, хто ним цікавився.

Витяг із реєстру

Суд став на бік Ярослава Янушевича, визнавши протиправним рішення Фастівської РДА

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Мін’юст подав скаргу до Шостого апеляційного адміністративного суду, у якій йшлося про те, що Ярослав Янушевич має залишитися у люстраційному реєстрі. Проте невдовзі міністерство повідомило суд про відкликання апеляційної скарги (це дещо нагадувало імітацію змагального процесу). У підсумку суд 13 липня закрив справу, а рішення суду першої інстанції набрало чинності.

Тиждень як не люстрований і вже в ОДА

Поки Янушевич залагоджував свої справи у судах, Херсонщиною керував тимчасовий виконувач обов’язків голови облдержадміністації Дмитро Бутрій. У Херсонську ОДА він потрапив за місяць до широкомасштабного вторгнення, ставши заступником тодішнього голови Геннадія Лагути, втім ці терени знав і раніше, бо працював першим заступником нинішнього директора «Укроборонпрому» Юрія Гусєва, коли той очолював Херсонщину у 2020 році.

«Дмитро Стефанович дуже прагнув отримати повноцінну посаду керівника області. Напередодні засідання Кабміну (йдеться про 2 серпня, коли уряд підтримав кандидатуру Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації, – «Главком») Бутрій у приватних бесідах будував плани. Обіцяв колегам, що коли він перестане бути тимчасово виконуючим обов’язки, все буде добре. Але не судилося. Кабмін запропонував кандидатуру Янушевича на посаду голови. Все відбулося швидко і несподівано. Очевидно, Янушевича хтось лобіював», – робить висновок у розмові з «Главкомом» один з місцевих чиновників.

Янушевича прибрали з люстраційного реєстру 26 липня 2022 року

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Зняти з себе тавро люстрованого Янушевич встиг лише за тиждень до офіційного призначення головою Херсонської ОДА. Як повідомили «Главкому» у Міністерстві юстиції, 26 липня 2022 року відомості про Ярослава Янушевича прибрали з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади». На вимогу суду.

Між іншим, новий керівник Херсонщини, будучи на посаді, чомусь продовжує заперечувати факт люстрації.

«Якщо бути точним – я не був люстрований, бо свого часу я подав рапорт про звільнення і був звільнений з державної служби. Тому я не перебував в реєстрі так званих «люстрованих осіб», – сказав Янушевич.

Віталій Тараненко, «Главком»