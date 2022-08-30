Оптимізм із вибитими шибками. Подробиці українського контрнаступу на Херсонщині

Колаборанти масово тікають з Херсона. Вірять в успіх ЗСУ

Перша інформація про початок контрнаступу на півдні України почала з’являтися ще наприкінці травня, тоді Генштаб повідомляв про звільнені території на захід і північний захід від Херсона. Тоді ж українська артилерія почала громити військові склади окупантів і обстрілювати мости, відрізаючи ворога від нових поставок озброєння і живої сили. Партизани тим часом залякували російських військових і колаборантів, розклеюючи листівки і організуючи замахи на нових херсонських «посадовців». Але тоді українська армія лише готувала собі підґрунтя для справжнього наступу на південь України. Офіційно він почався 29 серпня 2022 року.

«Українські захисники пішли у контрнаступ на півдні України», – повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк.

Перші події контрнаступу

Вранці 29 серпня оперативне угруповання «Каховка» зробило заяву про прорив першої лінії оборони на Херсонщині. Повідомлялося, що ЗСУ прогнали бойовиків «109 полку ДНР» з їхніх позицій, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, розбіглися.

Ввечері того ж дня CNN, з посиланням на джерела у ЗСУ, повідомило, що українські війська звільнили чотири села: Нова Дмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине. Основний напрямок наступу був на Правдине. Основна ціль – Херсон.

У Генштабі ці відомості залишили без коментарів і попросили не поширювати інформацію про дії ЗСУ. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав громадськість «Виходити з обережного коментарійного формату щодо будь-яких наших військових дій». Одним словом, усіх попросили замовкнути.

Паралельно влада звернулася до жителів Херсонщини із проханням евакуюватися. Тим, хто залишається, перший заступник голови місцевої облради Юрій Соболевський порадив запастися водою, їжею, аптечками, не підходити до вікон і триматися якомога далі від військових об'єктів.

Як окупантів вибивають з Херсонщини

Прохання берегтися до херсонців пов’язане із масованими артилерійськими обстрілами складів зі зброєю, командних пунктів і локацій, на яких засіли окупанти. Відучора жителі Херсона і області майже цілодобово чують артилерійську канонаду. Вчора ЗСУ поцілили у базу окупантів у Бериславі, вона розташовувалась на території машинобудівного заводу. Також, за повідомленням начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, були удари по скупченню ворога у Нововоскресенському та Чкаловому, і контрольно-спостережних пунктах у Нововознесенському та Дудчанах. У Дудчанах та Давидовому Броді знищено склади боєприпасів.

Потужні вибухи були у Новій Каховці, за непідтвердженою офіційно інформацією прильоти були у яхт-клуб, який російські офіцери перетворили на свою базу.

Сьогодні ж на світанку вибухи вже пролунали у Херсоні , близько 9-ї з’явилися повідомлення, що про нові потужні обстріли, після чого над містом піднявся чорний дим. У місцевих пабліках повідомляють, що, імовірно, горіла база окупантів у районі автомобільного ринку. Згодом місцеві пабліки показали наслідки прильотів.

Виконувачка повноважень херсонського міського голови, секретар міської ради Галина Лугова повідомила «Главкому», що протягом доби ударами Himars знищено військову базу на вулиці Паравозній, приміщення на території винзаводу, де мешкали росіяни, а також будівлю лісгоспу в Антонівці, разом із окупантами.

«Тактика цих орків зрозуміла: вони розпорошили свої сили і засоби у різних населених пунктах. Останнім часом почали активніше використовувати житлові масиви. Наприклад, на вулицях Антонівки росіяни встановили установки «Град» і обстрілюють з них Миколаївську і Дніпропетровську області», – пояснила цинічну тактику ворога секретар ради.

Українська армія вивела з ладу усі ключові мости на Херсонщині Фото: ОК «Південь»

Паралельно з арсеналами і базами окупантів, ЗСУ виводили з ладу мости, відрізаючи шляхи постачання нових ресурсів ворогу. Вчора стало відомо, що ударами з артилерії знищено всі великі переправи у Херсонській області, і тепер вони придатні тільки для пішоходів. Також українські військові завдали удару по баржі окупантів біля Антонівського мосту

«Великі та жахливі Himars знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи», – офіційно повідомляє Оперативне угруповання військ (ОУВ) «Каховка». За даними військових, російська армія залишилася відрізаною від окупованого Криму, який перетворений на гігантську військову базу.

Наразі, за словами Лугової, Антонівським мостом пересувається цивільний транспорт, однак інтенсивність руху дуже повільна. Переміщення військової техніки переправою не відбувається.

Окупанти тікають з Херсонщини

Херсонські партизани у перші ж дні окупації оголосили полювання на колаборантів і росіян. За цей час застрелили проросійського блогера Валерія Кулешова, помічника «глави обласної адміністрації» Володимира Сальдо Павла Слободчикова, та й сам Сальдо у важкому стані після загадкового отруєння. Хоча є версія, що досвідчений колаборант просто знайшов привід, аби завчасно від гріха подалі утекти в Росію.

Не таким кмітливим виявився колишній нардеп від «Слуги народу», колаборант Олексій Ковальов. Його партизани оголосили однією з пріоритетних мішеней і після першого невдалого замаху, за день до початку контрнаступу таки ліквідували зрадника. Як повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, Ковальова застрелили у Залізному Порту, а його співмешканці перерізали горло.

Підтвердили цю інформацію і стані ворога.

Нардепа-зрадника Ковальова партизани ліквідували з другої спроби

А вже сьогодні у Херсоні підірвали авто росіянина, такого собі Снєшина, призначеного «начальником чергової частини Державної інспекції безпеки дорожнього руху». За неперевіреною інформацією, він залишився живим.

Маркером того, що окупанти і колаборанти вірять в успіх українського контрнаступу і бояться залишатися у Херсоні, також стала втеча до Воронежа колаборанта, представника окупаційної адміністрації Херсонщини Кирила Стремоусова. Він тепер записує свої звернення з місцевого готелю Marriot, не переймаючись «нехерсонськими» краєвидами навколо.

Колаборант Стрємоусов продовжує говорити, що український контрнаступ провалиться, але про всяк випадок сховався у Воронєжі Фото: Telegram Сергія Стерненка

Та початок процесу евакуації окупантів почався набагато раніше. Вчора начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, а місяцем раніше – голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляли про масовий виїзд російського командування з правого берега Дніпра на лівий і переміщення поближче до Криму

«Є достовірна інформація, що командування окупаційних військ не лише вищого, а й середнього рівня перебрались на лівий берег Дніпра. Також на лівий берег Дніпра свої родини перевезли колаборанти, які пішли служити оркам», – повідомив Вілкул.

Тим часом мирним жителям втекти з окупованого Херсону і області дуже складно. За словами Галини Лугової, у місті залишається близько 100 тисяч людей і вони дуже бояться перетворитися на живий щит для загнаних у пастку окупантів. У селі Василівка Херсонської області, через яке можна виїхати на підконтрольну Україні територію, вишикувалася трикілометрова черга з цивільних автомобілів. Лугова каже, що росіяни маринують кожну машину максимально довго, не даючи проїхати. Трапляються, за її словами, і випадки розстрілу транспортних засобів.

Другий день контрнаступу: що змінилося

У ЗСУ одразу попередили, що хоч і визнають початок контрнаступу, але ніякої додаткової інформації не даватимуть. Журналістів та блогерів попросили не випитувати її також у військових.

«Розуміючи, що таких позитивних новин люди чекали дуже довго, ми могли повідомити про те, що дійсно розпочали якісь дії, але далі дуже просимо втриматись і не розганяти ці події, не вишукувати додаткових деталей, не провокувати у тому числі військових на те, щоб вони розповсюджували інформацію про те, що справді там відбувається. Достатньо того повідомлення, яке вже поширене: є прориви і є можливості для розвитку цих подій з нашого боку, а деякі підрозділи ворога відступили», – пояснила у коментарі «Настоящему времени» Гуменюк.

З офіційної інформації: Генштаб повідомив, що на Херсонському напрямку минулої ночі було знищено 80 рашистів і майже 60 одиниць техніки. Про те, як просувається наступ і які населені пункти було звільнено від окупантів, не повідомляється.

За даними американського інституту вивчення війни (ISW) зараз розклад сил такий.

Блакитним виділено території, де відбувається український контрнаступ, а зеленим – місця найбільш значних боїв за останні 24 години. Дані за 29 серпня Інфографіка: ISW

Як розповів «Главкому» голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, наразі в області вже деокуповано 58 населених пунктів (10% від загальної кількості населених пунктів Херсонщини), з них чотири – з початку контрнаступу.

Про те, що зараз відбувається на Херсонщині, де знаходиться лінія фронту і що роблять колаборанти «Главкому» розповів військовослужбовець і депутат Херсонської облради Сергій Хлань/

За словами Сергія Хланя, після вбивства Ковальова представники «уряду Херсонської області» з радарів зникли

«Вересень стане вирішальним у битві за Херсонщину»

Який нині театр бойових дій на херсонському напрямку?

Другу добу відбуваються контрнаступальні дії нашої армії. Ворог відійшов із багатьох населених пунктів. Однак офіційної інформації щодо звільнених територій наразі немає.

Разом з тим, бачимо суттєве знищення ворожих складів із боєприпасами по всій окупованій Херсонщині. Зокрема, вранці 30 серпня ліквідовано російських окупантів поблизу херсонського авторинку, що на Миколаївському шосе, а також інженерні ворожі війська біля Антонівського мосту. До речі, сьогодні ЗСУ завдали додаткового удару у районі мосту через річку Конка. Це неподалік Олешок.

Крім цього, було знищено переправу у селі Львове, що у районі Нової Каховки. Прицільних ударів українська армія завдала по новокаховському яхт-клубу, де розміщувався штаб російських військовослужбовців. Загалом, географія «бавовни» на Херсонщині досить масштабна.

CNN повідомило про звільнення сіл Новодмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине.

Томина Балка – під окупантами, це село поки не звільнено. Натомість деокуповано два населених пункти з боку Високопілля і ще два – у напряму Миколаївщини. Не називатиму їх, дочекаймося офіційних зведень.

Наскільки міцна лінія оборони росіян на Херсонщині?

Як би вони не вихвалялися своїми укріпленнями, але українська армія потроху їх звідти вибиває. Не скажу, що це легко відбувається, проте є певні успіхи. Нині твердо можна говорити: як би вони не укріплювалися, це їм не допоможе.

Між іншим, ділянка фронту, з якої окупанти відступили 29 серпня, була однією з найукріпленіших в області.

Є ділянки, де на передніх позиціях зосереджені як так звані «мобіки» з «Л/ДНР», так і «кадировці» (зокрема, поблизу Снігурівки) або військовослужбовці Збройних сил Росії. Не можна стверджувати, що когось із них більше чи менше. І їх не слід недооцінювати.

Скільки знадобиться часу, щоби дійти до обласного центру?

Важко прогнозувати. Адже останніх пів року перебуваємо на майже незмінних позиціях. Тому все залежатиме від інтенсивності наступальних дій. Якщо темп буде високим, то, гадаю, вересень стане вирішальним у битві за Херсонщину. Є великі сподівання на деокупацію Херсону і частини населених пунктів.

Водночас із очевидним переломним моментом у війні в рядах колаборантів почалася метушня. Один із них, Кирило Стремоусов, втік з Херсона до російського Воронежа і оселився у тамтешньому готелі Marriott. Що ви про це знаєте?

Бачив цю інформацію, але не можу її підтвердити. Тут важливіше інше – після вбивства колаборанта Олексія Ковальова з інформаційних радарів зникли представники так званих «уряду Херсонської області» і «військово-цивільної адміністрації». Також невідоме місцеперебування заступника «керівника військово-цивільної адміністрації», депутата облради Віталія Булюка.

Чи маєте нові подробиці вбивства Олексія Ковальова?

Тіло колабаранта лежить у морзі у будинку для літніх людей у Голій Пристані. Лікарі констатували його смерть о 15:00 28 серпня. Співмешканка Ковальова померла у лікарні 29 серпня. У неї були ножові поранення.

Однією із версій вбивства поплічника окупантів є «зернові» розборки. Не секрет, що в останні місяці на Херсонщині процвітало аграрне рейдерство. Окупаційна влада видавала «розпорядження» на привласнення фермерських господарств.

Є інше версія, яку розганяють росіяни, – побутовий конфлікт. Це робиться, щоби применшити значення руху опору і заспокоїти колаборантів. Тут важливо наголосити, що наші партизани раніше ставили за ціль ліквідувати Олексія Ковальова. І навіть оголошували грошову винагороду.

Ідея проведення псевдореферендуму на Херсонщині похована?

Якщо раніше колаборант Стремоусов говорив про неготовність суспільства до фейкового голосування, тим самим виправдовуючи чергове відтермінування «референдуму», то нині успіхи української армії повністю поховали цю ідею.

Які настрої у мешканців Херсонської області?

Попри вибиті шибки люди відчувають піднесення і оптимізм. Із пожвавленням бойових дій вони ще більше повірили у деокупацію. Водночас збільшилася кількість охочих евакуюватися насамперед із Херсона.

Куди рушать ЗСУ після звільнення Херсонщини?

Думаю, далі черга за Мелітополем.

Віталій Тараненко, «Главком»