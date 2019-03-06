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    Події в Україні

    Біля Дніпра масштабна пожежа на заводі пластмасових виробів

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    Інформації про потерпілих чи постраждалих наразі нема - Біля Дніпра масштабна пожежа на заводі пластмасових виробів
    Інформації про потерпілих чи постраждалих наразі нема

    На місці працюють 10 пожежно-рятувальних автомобілів

    Біля міста Дніпро, у селі Кам’янка, горить завод пластмасових виробів. Клуби диму видно за десятки кілометрів, вони загрожують мешканцям ближніх сіл – Волоське, Чаплі, Любимівка. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

    «До Служби порятунку «101» о 8.35 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Маяковського, 74 в селі Кам'янка Дніпровського району горить завод пластмасових виробів. На місце події прибули рятувальники, які встановили, що горить металевий ангар», - зазначили у прес-службі.

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    На місці працюють 10 пожежно-рятувальних автомобілів.

    Інформації про потерпілих чи постраждалих наразі немає.

    Як повідомили у прес-службі відомства, вогонь охопив понад три тис. квадратних метрів.

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    Біля Дніпра масштабна пожежа на заводі пластмасових виробів
    Біля Дніпра масштабна пожежа на заводі пластмасових виробів
    Біля Дніпра масштабна пожежа на заводі пластмасових виробів
    Біля Дніпра масштабна пожежа на заводі пластмасових виробів
    Біля Дніпра масштабна пожежа на заводі пластмасових виробів

    «Загальна площа будівель на території 6 тис. квадратних метрів. Наразі вогонь поширився на площу понад три тисячі квадратних метрів. У приміщеннях розташовується обладнання, пластикова сировина і готова пластикова продукція», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що складність ліквідації займання полягає ще й в тому, що воду доводиться брати з річки.

    Джерело: Укрінформ

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