Біля Дніпра масштабна пожежа на заводі пластмасових виробів



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Інформації про потерпілих чи постраждалих наразі нема

На місці працюють 10 пожежно-рятувальних автомобілів

Біля міста Дніпро, у селі Кам’янка, горить завод пластмасових виробів. Клуби диму видно за десятки кілометрів, вони загрожують мешканцям ближніх сіл – Волоське, Чаплі, Любимівка. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

«До Служби порятунку «101» о 8.35 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Маяковського, 74 в селі Кам'янка Дніпровського району горить завод пластмасових виробів. На місце події прибули рятувальники, які встановили, що горить металевий ангар», - зазначили у прес-службі.

На місці працюють 10 пожежно-рятувальних автомобілів.

Інформації про потерпілих чи постраждалих наразі немає.

Як повідомили у прес-службі відомства, вогонь охопив понад три тис. квадратних метрів.

«Загальна площа будівель на території 6 тис. квадратних метрів. Наразі вогонь поширився на площу понад три тисячі квадратних метрів. У приміщеннях розташовується обладнання, пластикова сировина і готова пластикова продукція», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що складність ліквідації займання полягає ще й в тому, що воду доводиться брати з річки.

Джерело: Укрінформ