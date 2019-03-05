Пожежа у будинку в центрі Києва забрала життя чоловіка (фото, відео)



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Пожежа сталася у квартирі на третьому поверсі Фото: Інформатор

У загиблого була друга група інвалідності

У вівторок, 5 березня, сталася пожежа в 4-поверховому житловому будинку на вул. Бульварно-Кудрявській, 29-Е у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 13:27.

«На місце події негайно було направлено відділення найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла на 3-му поверсі в квартирі на площі 20 кв. м. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі», - інформує прес-служба столичного управління ДСНС.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1944 року народження, також врятували жінку 1946 року народження та передали кареті швидкої медичної допомоги.

О 13:49 пожежу було локалізовано, а о 13:59 - ліквідовано.

Як повідомив Інформатор, у одного з синів пенсіонерів сьогодні день народження. Чоловік пішов в магазин, а коли повернувся, то квартира вже горіла. Він витягнув свою матір 1946 року народження з квартири. Її з опіками госпіталізували до лікарні. А чоловіка 1944 року народження врятувати не вдалося. У загиблого була друга група інвалідності.

Внаслідок пожежі пошкоджено особисті речі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю квартири.

На місце пожежі виїжджало 5 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.