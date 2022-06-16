  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Битимуть «з двох боків». Генерал розповів, як ЗСУ звільнятимуть Херсон
рус
    Події в Україні

    Битимуть «з двох боків». Генерал розповів, як ЗСУ звільнятимуть Херсон

    Україна має план звільнення Херсона від окупантів - Битимуть «з двох боків». Генерал розповів, як ЗСУ звільнятимуть Херсон
    Україна має план звільнення Херсона від окупантів
    фото з відкритих джерел

    Збройні сили України ведуть контрнаступ у напрямку Херсона

    Збройні сили України битимуть російських загарбників у Херсоні «з двох боків». Про це заявив в інтерв’ю «Крим.Реалії» генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області.

    «Багато жителів Херсона сидять у Херсоні й чекають, коли вони включаться в роботу з того боку. І ми їх (російських окупантів. – Ред.) битимемо з двох боків. Ті, що спеціально там, не йдуть, сховали зброю, чекають просто сигналу», – сказав Марченко.

    Він запевнив, українська влада не покине мешканців окупованого Херсона та не віддасть місто ворогам. «Ніхто не збирається здавати і ніхто не збирається їх залишати, якщо там у когось пробігають думки, що давайте на цьому зупинимо війну – ні, це наша країна, це наші землі. Там мої брати живуть. Там наші люди живуть, ми не можемо їх залишити і ми не повинні їх залишити. Якщо ми залишимо, які ми тоді захисники», – сказав Марченко.

    Нагадаємо, Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях в бік Херсона. Бої ведуться у районі села Томина Балка, де війська РФ зосередили кілька батарей реактивної артилерії.

    Читайте також: Ціль номер один: генерал ЗСУ підтвердив намір знищити Керченський міст
    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Битимуть «з двох боків». Генерал розповів, як ЗСУ звільнятимуть Херсон