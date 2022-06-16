Битимуть «з двох боків». Генерал розповів, як ЗСУ звільнятимуть Херсон

Збройні сили України ведуть контрнаступ у напрямку Херсона

Збройні сили України битимуть російських загарбників у Херсоні «з двох боків». Про це заявив в інтерв’ю «Крим.Реалії» генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області.

«Багато жителів Херсона сидять у Херсоні й чекають, коли вони включаться в роботу з того боку. І ми їх (російських окупантів. – Ред.) битимемо з двох боків. Ті, що спеціально там, не йдуть, сховали зброю, чекають просто сигналу», – сказав Марченко.

Він запевнив, українська влада не покине мешканців окупованого Херсона та не віддасть місто ворогам. «Ніхто не збирається здавати і ніхто не збирається їх залишати, якщо там у когось пробігають думки, що давайте на цьому зупинимо війну – ні, це наша країна, це наші землі. Там мої брати живуть. Там наші люди живуть, ми не можемо їх залишити і ми не повинні їх залишити. Якщо ми залишимо, які ми тоді захисники», – сказав Марченко.

Нагадаємо, Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях в бік Херсона. Бої ведуться у районі села Томина Балка, де війська РФ зосередили кілька батарей реактивної артилерії.