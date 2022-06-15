Ціль номер один: генерал ЗСУ підтвердив намір знищити Керченський міст

Україна завдасть удару по мосту відразу після отримання необхідної зброї, зазначив Марченко

Генерал-майора ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, розповів, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових. Про це генерал заявив в інтерв'ю для Радіо Свобода.

ЗСУ завдадуть удару по цьому об'єкту відразу ж як отримають відповідну завданню зброю.

Відповідаючи на запитання про те, чи Керченський міст буде однією з цілей після того, як українські військові отримають обіцяну зброю, Марченко сказав: «Так, це сто відсотків. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження. Це ми ніби основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке».

Довідка:

Міст через Керченську протоку, що сполучає Росію з окупованим Кримом, ввели в експлуатацію у 2019 році. Його протяжність – майже 19 кілометрів, приблизна вартість будівництва – близько 250 мільярдів рублів. Через міст, зокрема, РФ перекидає свої війська й техніку на територію Криму, а потім і на південь України.

Також стало відомо, що Росія заявила, що відкрила сухопутний коридор у Крим.

Із тимчасово захоплених Росією територій України колони вантажівок везуть в окупований Крим викрадене зерно.

Також мешканці окупованого півострова масово ухиляються від служби в армії РФ.