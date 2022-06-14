Контрнаступ: радник голови ОВА повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині

Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи по контрнаступальним діям в бік Херсона. Вони просунулися ще на 5 кілометрів від Таврійського. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телемарафону.

«Ми наближаємось до Томиної Балки, а це 20 кілометрів до Херсону, де якраз знаходяться окупанти. Зараз бої йдуть між Таврійським і Томиною Балкою», – розповів Хлань.

Радник голови зазначив, що українські захисники мають такі тактичні перемоги, які обов'язково мають перерости в повноцінний контрнаступ. При цьому він зазначив, що українські обстріли є не такими масованими, як російські, проте є настільки точними, що вражають техніку та боєприпаси окупанта, намагаючись не робити шкоди місцевій інфраструктурі на відміну від ворога, який продовжує хаотично обстрілювати житлові будинки українців.

«Як би не старалися окупанти повернути, відбити втрачені позиції – у них нічого не вдається, і вони ще більше відкочуються назад. Тобто, ми поступово маємо переваги», – додав Хлань.

Нагадаємо, Зеленський розповів, скільки техніки потрібно Україні для повномасштабного контрнаступу. Щоб наступати потрібно не менше ніж в 10 разів більше техніки і не менше ніж в 10 разів більше людей.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що для контрнаступу та повного звільнення тимчасово окупованих Росією територій, Збройним силам України необхідно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.