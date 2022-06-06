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    Події в Україні

    Бійці ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті

    Українські захисники продовжують стримувати агресора на сході країни&nbsp; - Бійці ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті
    Українські захисники продовжують стримувати агресора на сході країни 
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні українські військові на східному напрямку знищили 48 окупантів

    Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресслужба угрупування у Facebook.

    Сьогодні, 6 червня, наші воїни знищили:

    • особового складу – 48;
    • мінометів – 2;
    • АТТ – 3.
    Нагадаємо, триває сто третя доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

    На Донецькому напрямку тривають заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.

    Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сіверодонецьк та блокування наших військ у районі населеного пункту Лисичанськ. Наші воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут-Сіверодонецьк.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Бійці ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті