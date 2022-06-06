Бійці ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті
Сьогодні українські військові на східному напрямку знищили 48 окупантів
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресслужба угрупування у Facebook.
Сьогодні, 6 червня, наші воїни знищили:
- особового складу – 48;
- мінометів – 2;
- АТТ – 3.
На Донецькому напрямку тривають заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.
Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сіверодонецьк та блокування наших військ у районі населеного пункту Лисичанськ. Наші воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут-Сіверодонецьк.