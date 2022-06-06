Бійці ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті

Нагадаємо, триває сто третя доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Донецькому напрямку тривають заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.

Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сіверодонецьк та блокування наших військ у районі населеного пункту Лисичанськ. Наші воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут-Сіверодонецьк.