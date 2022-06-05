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    Події в Україні

    Українські захисники «приземлили» над Оріховим ворожий Су-25 (відео)

    Після падіння літака у небо здійнявся густий дим - Українські захисники «приземлили» над Оріховим ворожий Су-25 (відео)
    Після падіння літака у небо здійнявся густий дим
    фото: скріншот із відео

    Після точного удару українських оборонців ворожа ціль падає

    Українські захисники «приземлили» російський штурмовик Су-25 над Оріховим Запорізької області. Про це написав у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

    «Щойно дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів. Класна робота наших ЗСУ», – прокоментував Єрмак.

    Відео влучання у штурмовик опублікував Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

    На опублікованому записі видно, як після точного удару українських оборонців ворожа ціль падає. Після приземлення у небі здіймається густий дим. Чи вдалося катапультуватися російським пілотам – невідомо.

    Раніше на Донеччині українські військовослужбовці знищили ще один гелікоптер російської армії – хвалений російською пропагандою «легендарний» КА-52.

    Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили в Україні близько 31150 осіб, 210 літаків та 175 гелікоптерів.

    Також раніше з'явилася інформація, що на Луганщині загинув черговий високопоставлений російський військовий командир – генерал-майор Роман Кутузов. Відомо, що Роман Кутузова був виконуючим обов'язки командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.

    Читайте також: Обстріли на Харківщині та наступ ворога на Донбасі: оперативна інформація Генштабу
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак Україна гелікоптер Telegram робота Андрій Єрмак окупація #stoprussia
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    Українські захисники «приземлили» над Оріховим ворожий Су-25 (відео)