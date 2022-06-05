Українські захисники «приземлили» над Оріховим ворожий Су-25 (відео)

Після падіння літака у небо здійнявся густий дим

Після точного удару українських оборонців ворожа ціль падає

Українські захисники «приземлили» російський штурмовик Су-25 над Оріховим Запорізької області. Про це написав у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Щойно дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів. Класна робота наших ЗСУ», – прокоментував Єрмак.

Відео влучання у штурмовик опублікував Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

На опублікованому записі видно, як після точного удару українських оборонців ворожа ціль падає. Після приземлення у небі здіймається густий дим. Чи вдалося катапультуватися російським пілотам – невідомо.

Раніше на Донеччині українські військовослужбовці знищили ще один гелікоптер російської армії – хвалений російською пропагандою «легендарний» КА-52.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили в Україні близько 31150 осіб, 210 літаків та 175 гелікоптерів.

Також раніше з'явилася інформація, що на Луганщині загинув черговий високопоставлений російський військовий командир – генерал-майор Роман Кутузов. Відомо, що Роман Кутузова був виконуючим обов'язки командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.