Сили ППО «приземлили» черговий ворожий вертоліт та безпілотник

Один такий вертоліт коштує близько 16,1 млн доларів

У Росії стало на один бойовий вертоліт та безпілотник менше. У цьому їм допомогли Збройні сили України. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в «Медіацентрі Україна – Укрінформ».

«Сили протиповітряної оборони ЗС України збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат», – йдеться в повідомленні.

Ка-52 (Hokum B за класифікацією НАТО, також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Ка-52 обладнаний радарною системою «Арбалет». Вертоліт має броньовану капсулу для екіпажу. Катапультування капсули можливе на висотах від 0 до 4100 м. Ведення вогню і керування вертольотом (в тому числі одночасне) може здійснювати будь-який з пілотів.

Один такий вертоліт коштує близько 16,1 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що українські захисники у небі над Полтавщиною збили ворожу ракету.

Вчора зранку над Обухівським районом силами протиповітряної оборони теж була збита ворожа ракета. Попередньо – жертв та руйнацій немає.

Нагадаємо, що триває 103-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бойові дії ведуться на Донецькому напрямку, де підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.