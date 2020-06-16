Бойовики обстріляли Авдіївку, поранено мирну жительку



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Бойовики обстріляли окколиці Авдіївки

Місцеву мешканку було поранено на подвір’ї її домогосподарства

Вчора, 15 червня, увечері збройні формування Російської Федерації з напрямку селища Яковлівка здійснили обстріл житлових кварталів на околицях міста Авдіївка, внаслідок якого було поранено цивільну жінку. Про це повідомляє штаб ООС.

Мінно-вибухову травму та сліпе осколкове поранення поперекового відділу спини місцева мешканка отримала на подвір’ї власного домогосподарства близько 21.00. Громадянку було доставлено до реанімаційного відділення Авдіївської центральної міської лікарні та надано медичну допомогу. Стан її здоров’я задовільний.

Також було виявлено пошкодження елементів прибудинкової території, зокрема шиферної огорожі домогосподарства. Українською стороною Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування встановлено, що відстань та напрямок звідки вівся обстріл чітко вказують на причетність російсько- окупаційних військ до цього злочину.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Загарбники обстріляли українські позиції із мінометів калібру 82 мм, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.