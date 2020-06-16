Бойовики вже тиждень блокують роботу КПВВ Мар’їнка
КПВВ Станиця Луганська здійснює перепустку громадян з перебоями
Окупанти саботують ритмічну роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі Операції Об’єднаних сил.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
«Сьому добу поспіль російські війська та їх маріонеткові адміністрації не пропускають цивільних осіб у Донецькій області перетнути лінію розмежування у будь-яку зі сторін. КПВВ Мар’їнка з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян добратися до рідних домівок, досі не функціонує. Загарбники демонструють повну байдужість до проблем мирних мешканців, - зазначається у повідомленні.
За інформацією пресцентру, у Луганській області КПВВ Станиця Луганська здійснює перепустку громадян з перебоями. Вчора російські найманці повністю заблокували роботу цього пішого переходу, не пропускаючи людей ані на підконтрольну уряду територію України, ані у зворотному напрямку.
Сьогодні, 16 червня, контрольний пункт в’їзду-виїзду Станиця Луганська працював з 7.00 до 18.00. За цей час лінію розмежування в обидві сторони перетнули 155 громадян. Ще 2-х людей окупаційні адміністрації не пропустили на непідконтрольну українській владі частину Донбасу.
Нагадаємо, 10 червня в Україні розпочинається черговий етап послаблення карантину.
З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацювали контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.