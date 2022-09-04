Британська розвідка назвала ще одну проблему окупантів

Росія рідко забезпечує загарбників, дислокованих в Україні, формою та їжею

Керівництво не виплачує рашистам обіцяну зарплату

Окрім бойової втоми та великих втрат, однією з головних претензій дислокованих російських загарбників, ймовірно, залишаються проблеми із зарплатою. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

«Ймовірно, це пов’язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом «спеціальної військової операції» та принаймні відвертою корупцією серед командирів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у російській армії дохід військовослужбовців складається зі скромної основної зарплати, доповненої різноманітними бонусами та надбавками.

«Російські військові постійно не забезпечують базові права для військ, дислокованих в Україні, включаючи відповідну форму, зброю та пайки, а також оплату праці», – додали у розвідці.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.