Британська розвідка назвала ще одну проблему окупантів
Керівництво не виплачує рашистам обіцяну зарплату
Окрім бойової втоми та великих втрат, однією з головних претензій дислокованих російських загарбників, ймовірно, залишаються проблеми із зарплатою. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
«Ймовірно, це пов’язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом «спеціальної військової операції» та принаймні відвертою корупцією серед командирів», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у російській армії дохід військовослужбовців складається зі скромної основної зарплати, доповненої різноманітними бонусами та надбавками.
«Російські військові постійно не забезпечують базові права для військ, дислокованих в Україні, включаючи відповідну форму, зброю та пайки, а також оплату праці», – додали у розвідці.
Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
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