Звільнення України до кінця року. Естонська розвідка дала прогноз

До завершення активних бойових дій залишилося 7-9 тижнів

Голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг вважає, що звільнити всю територію України від російських окупантів до кінця року, як цього хоче президент України Володимир Зеленський, навряд чи вдасться. Про це повідомляє естонська телекомпанія Eesti Rahvusringhääling.

Естонський полковник зазначив, що до завершення активних бойових дій залишилося 7-9 тижнів – залежно від того, коли зіпсується погода. «Потім до весни матимемо справу зі статичною війною – такою, яку ми зараз спостерігаємо у Донецькій та Луганській областях», – сказав Гросберг у п'ятницю на брифінгу.

Ймовірність того, що за цей час вдасться звільнити всю територію України, є надзвичайно низькою, додав Гросберг. За його словами, досягти такого великого успіху за такий короткий час буде дуже складно.

Він також прокоментував інтенсивний наступ українських сил у Херсонській області, який фіксується останніми днями. «Я б не став класифікувати це як масований наступ. Однак з початку квітня Україна змогла досягти успіхів у Херсонській області», – сказав він.

Гросберг зауважив, що вихід українських військ до Дніпра усуне небезпеку того, що окупанти спробують просунутися у напрямку Одеси. Однак, він застеріг, що Росія збудувала численні оборонні споруди у Херсонській області, а українські сили поки що змогли прорвати лише першу лінію. До того ж, для успішного нападу потрібна триразова перевага сил.

Водночас Гросберг вважає, що успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку змусять окупаційну владу «пригальмувати» з проведенням так званих референдумів про приєднання до РФ.

Нагадаємо, триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби ворог завдав шість ракетних та понад 20 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждали населені пункти Полтавка, Пришиб, Перемога, Хрещенівка, Осокорівка та Білогір’я.

29 серпня українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Ввечері 29 серпня CNN з посиланням на джерело повідомило, що українські війська повернули з-під російської окупації чотири села: Нова Дмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине.