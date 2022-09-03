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Україна веде наступ на трьох напрямках на півдні – британська розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна веде наступ на трьох напрямках на півдні – британська розвідка
ЗСУ розпочали контрнаступ на Херсонщині 29 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Кремль вирішуватиме, куди направити додаткові сили

Збройні сили України, які з 29 серпня пішли у контрнаступ на півдні України, ведуть наступ на широкому фронті на захід від річки Дніпро з упором на трьох напрямках в межах окупованої Росією Херсонської області. Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії в Twitter.

«Операція має обмежені безпосередні цілі, але сили України, ймовірно, домоглися певної тактичної раптовості, використовуючи погану логістику, адміністрування та керівництво в російських збройних силах», - йдеться у зведенні британської розвідки.

У розвідці зазначають, що оскільки бойові дії також тривають на Донбасі і біля Харкова, ключове рішення для російського командування найближчими днями полягатиме в тому, куди направити сили оперативного резерву, які вони можуть створити.

Нагадаємо, триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. 

Протягом минулої доби ворог завдав шість ракетних та понад 20 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждали населені пункти Полтавка, Пришиб, Перемога, Хрещенівка, Осокорівка та Білогір’я.

29 серпня українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

29 серпня CNN з посиланням на джерело повідомило, що українські війська повернули з-під російської окупації чотири села: Нова Дмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине.

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Теги: війна росія Україна окупанти ЗСУ розвідка

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