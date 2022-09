Україна веде наступ на трьох напрямках на півдні – британська розвідка

Збройні сили України, які з 29 серпня пішли у контрнаступ на півдні України, ведуть наступ на широкому фронті на захід від річки Дніпро з упором на трьох напрямках в межах окупованої Росією Херсонської області. Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії в Twitter.

«Операція має обмежені безпосередні цілі, але сили України, ймовірно, домоглися певної тактичної раптовості, використовуючи погану логістику, адміністрування та керівництво в російських збройних силах», - йдеться у зведенні британської розвідки.

У розвідці зазначають, що оскільки бойові дії також тривають на Донбасі і біля Харкова, ключове рішення для російського командування найближчими днями полягатиме в тому, куди направити сили оперативного резерву, які вони можуть створити.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dpJoSbv5jg



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LZlEVAEHQ2