Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Москві ФСБ шукає вихідців з України для звинувачення у «терактах» – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Москві ФСБ шукає вихідців з України для звинувачення у «терактах» – розвідка
Особливу увагу ФСБ приділяє колишнім громадянам України та українцям за походженням
фото: пресслужба розвідки

Одна з цілей рашистів – не допустити формування у столиці РФ негативного ставлення до війни

Рашисти в  Москві посилюють кампанію з пошуку громадян РФ, які негативно ставляться до війни проти України. Про інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Як зазначається, особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням. «В місті проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягнених в цивільне, які представляються співробітникам ФСБ. У мешканців з’ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи хтось не здає українцям в оренду житло. Також з’ясовують ставлення громадян до так званої «СВО».

Одна з цілей вказаних дій – недопущення формування та розповсюдження у столиці РФ негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також ця кампанія має сформувати негативний образ українців – терористів та радикалів. Надалі саме їх можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами на території РФ.

Нагадаємо, російські військовослужбовці масово відмовляються їхати на війну в Україну та не підписують контакт на службу. Про це стало відомо з перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України. 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО «Журналісти Стремоусова»
ФСБ намагалася організувати в Україні постановочні «акції протесту»
24 серпня, 11:32
Геращенко показав фейкове посвідчення Симоньян
Пропагандистка Симоньян – агент Нацгвардії: Геращенко потролив ФСБ (фото)
22 серпня, 20:23
Наталія Вовк не служила в Азові і вільно їздила в Росія, попри те, що вона начебто «злочинниця»  
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
22 серпня, 18:55

Політика

У Москві ФСБ шукає вихідців з України для звинувачення у «терактах» – розвідка
У Москві ФСБ шукає вихідців з України для звинувачення у «терактах» – розвідка
Злякалися за онука Путіна: окупанти перенесли спортивні змагання з Криму до Чечні
Злякалися за онука Путіна: окупанти перенесли спортивні змагання з Криму до Чечні
Литва відкликала позов до Горбачова за військовий злочин
Литва відкликала позов до Горбачова за військовий злочин
На експрезидентку Аргентини скоєно замах
На експрезидентку Аргентини скоєно замах
Рух Босфором відновлено: судно з українським зерном рятувальники зняли з мілини
Рух Босфором відновлено: судно з українським зерном рятувальники зняли з мілини
Путін і «гумова попа». Глава Кремля розказав дітям секрет успіху (відео)
Путін і «гумова попа». Глава Кремля розказав дітям секрет успіху (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Контрнаступ ЗСУ на півдні: окупанти підняли білий прапор (відео)
90K
Путін назвав нову ціль війни в Україні
31K
РФ розгортає інформаційну операцію про поразку України на півдні – ISW
24K
Наодинці з Горбачовим. Путін приїхав до моргу (фото)
18K
ЗСУ влаштували окупантам у Мелітополі пекельну ніч (відео)
15K
Лендліз запрацював, але є нюанс

Новини

Експерт помітив слабке місце російських танків (фото) 
Сьогодні, 12:57
«Вагнерівці» готують білоруських найманців до диверсій в Україні – ЗМІ 
Сьогодні, 12:18
«Офицеры и контрактники не хотят воевать»: окупант розповів про настрої в армії (аудіо)
Сьогодні, 11:19
Сили оборони відбили кілька наступів окупантів на Донеччині і Херсонщині
Сьогодні, 07:20
Генерал прикордонної служби пояснив, чому Україна перестала будувати «Стіну»
Вчора, 17:38
Путіністка Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото  
Вчора, 15:00

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту