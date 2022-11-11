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Британська розвідка повідомила, чому Росія атакує цивільну інфраструктуру України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, чому Росія атакує цивільну інфраструктуру України
У розвідці вважають, що російські удари найперше мають вплив на цивільне населення України
фото: ДСНС

Із 10 жовтня Росія атакувала Україну серією ударів по електроенергетичній інфраструктурі

Метою російських обстрілів України є зламати моральний дух населення. Тому Росія надає пріоритет ударам по цивільній інфраструктурі України над військовими цілями. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Із 10 жовтня Росія атакувала Україну серією ударів по електроенергетичній інфраструктурі. На сьогодні вони йдуть хвилями. Останні інтенсивні удари були завдані 31 жовтня, коли вперше було завдано ударів по греблях гідроелектростанцій. «Удари призвели до великих пошкоджень передавальних станцій та електростанцій. Планові та аварійні відключення електроенергії стали звичайним явищем у деяких частинах України, особливо це торкнулося Києва», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, наслідки ударів навряд чи відчуватимуться однаково. Руйнування мереж, що триває, через російські удари майже напевно вплине на взаємопов'язані системи водопостачання та опалення, що найбільш відчує громадянське населення взимку, коли потреба в них зросте.

Російські удари по виробленню та передачі електроенергії мають вплив на цивільне населення України, впливають на такі важливі функції, як охорона здоров'я та опалення. «Пріоритет критичної національної інфраструктури над військовими цілями, що зберігається, ясно вказує на намір Росії завдати удару по моральному духу цивільного населення», – впевнені в міноборони Британії.

Нагадаємо, триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель. 

В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. 

Теги: охорона звільнення британська розвідка населення Міноборони розвідка водопостачання росія опалення

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