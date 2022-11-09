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Британська розвідка розкрила провальні плани Кремля щодо Кримського мосту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка розкрила провальні плани Кремля щодо Кримського мосту
8 листопада окупанти планували почати заміну 64-метрового прильоту автомобільної частини мосту
фото з відкритих джерел

Росіяни заявили, що планують замінити пошкоджений залізничний міст до вересня 2023 року

Переправа Кримським мостом навряд чи повноцінно запрацює до вересня 2023 року. Росіянам не вдастя закінчити ремонт мосту за вказаний період. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

Так, 8 листопада окупанти планували почати заміну 64-метрового прильоту автомобільної частини мосту. Для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться ще три прольоти.

Так звана «влада» Криму стверджує, що ця частина переправи буде відновлена до 20 грудня. Проте на брифінгу, наданому главі Кремля Володимиру Путіну, було зазначено, що роботи на іншій проїжджій частині призведуть до порушення дорожнього руху до березня 2023 року.

Росіяни заявили, що планують замінити пошкоджений залізничний міст до вересня 2023 року. Однак британська розвідка вважає це малоймовірним, оскільки ремонтні роботи будуть сильно залежати від погодних умов протягом зимових місяців.

«Атака на Кримському мосту призвела до перерви матеріально-технічного постачання Росії до Криму та півдня України, зменшивши здатність Росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею чи дорогою», – йдеться у повідомленні.

Також розвідка Британії зазначає, що пошкоджений Кримський міст, так звана «атака» на Чорноморський флот у Севастополі та ймовірна втеча окупантів з Херсона ускладнюють здатність російського уряду намалювати картину військового успіху.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. 

Президент держави-агресорки Володимир Путін 9 жовтня звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.

Теги: розвідка окупанти дороги Міноборони втеча ремонт Кримський міст влада

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