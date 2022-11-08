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Встановлює «зуби дракона»: британська розвідка повідомила, як РФ готується до наступу ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Встановлює «зуби дракона»: британська розвідка повідомила, як РФ готується до наступу ЗСУ
«Зуби дракона» додатково спрямовані на підготовку оборонних укріплень в окупованих Запорізькій та Херсонській областях
фото з відкритих джерел

Росія зміцнює свої позиції у районах окупації

Росія розпочала будівництво оборонних споруд навколо окупованого південноукраїнського міста Маріуполя. Для цього на двох заводах виробляються залізобетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як «зуби дракона». Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

«Зуби дракона» встановлені між Маріуполем та селом Микільське та від північного Маріуполя до села Старий Крим. Маріуполь є частиною російського «сухопутного мосту» із Росії до Криму, ключової логістичної лінії зв'язку.

За даними британської розвідки, «зуби дракона» додатково спрямовані на підготовку оборонних укріплень в окупованих Запорізькій та Херсонській областях.

У Міноборони Британії зазначають, що Росія зміцнює свої позиції у районах окупації. 19 жовтня 2022 року власник «групи Вагнера» Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої «лінії Вагнера» – оборони в окупованій Росією Луганській області.

«Ця діяльність передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокоешелонованої оборони за своєю нинішньою лінією фронту, що, ймовірно, запобігатиме будь-якому швидкому просуванню України у разі прориву», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині. 

Теги: Бахмут будівництво Маріуполь Міноборони розвідка росія британська розвідка

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