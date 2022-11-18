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Британська розвідка повідомила, де росіяни готують новий наступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, де росіяни готують новий наступ
Росіяни готуються до подальшого контрнаступу ЗСУ
фото ілюстративне

Росіяни збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом

Російське командування може перекинути частину виведених з Херсона військ для посилення наступів на Бахмутському напрямку у Донецькій області. Про це повідомляє міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За даними відомства, після відведення своїх сил із західного берега Дніпра російські війська продовжують надавати перевагу переоснащенню, реорганізації та підготовці оборони на більшості ділянок в Україні.

За даними британської розвідки, росіяни збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями.

Зазначається, що деякі з цих оборонних рубежів розташовані на 60 км за лінією фронту. Це може свідчити про те, що росіяни готуються до подальшого контрнаступу ЗСУ. Крім того, британські розвідки вважають, що РФ перекине частину військ з півдні саме у район Бахмута.

«Цілком ймовірно, що Росія спробує зрештою передислокувати частину сил, відведених з Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій поблизу міста Бахмут у Донецькій області», –  йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області. 

Теги: розвідка росія Міноборони британська розвідка Бахмут росіяни

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