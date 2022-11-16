Британська розвідка оцінила пошкодження мосту в районі Каховської ГЕС

Рашисти під час відступу ще більше зруйнували міст поблизу Каховської ГЕС

Водозливні ворота під пошкодженою ділянкою дамби залишилися недоторканими

Каховська дамба на річці Дніпро, яка знаходиться поблизу великої гідроелектростанції, є одним із двох основних дорожніх пунктів перетину нижньої течії річки Дніпро. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що українські сили наносять високоточні удари поблизу цього моста ще з серпня, успішно перериваючи поповнення російської армії.

«11 листопада 2022 року об’єкт зазнав ще більших значних пошкоджень, майже напевно через руйнування відступаючими російськими військами. Ймовірно, це було зроблено з метою перешкодити майбутнім українським просуванням», – зазначають у розвідці.

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Зазначається, що три прольоти як автомобільного, так і залізничного мостів на північному кінці дамби зруйновані, що зробило переїзд через переправу неможливими.

«Проте три водозливні ворота під цією ділянкою дамби залишилися в основному недоторканими. Нинішній рівень шкоди навряд чи призведе до серйозних повеней нижче за течією», – додали в міноборони.

Як відомо, російські війська під час відступу зруйнували щонайменше сім мостів у Херсонській області. Зокрема, загарбники пошкодили переправи біля Каховської ГЕС.

Рашисти опублікували відео підриву мосту біля Каховської ГЕС.

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Раніше президент Володимир Зеленський попередив РФ, що підрив Каховської ГЕС означатиме для росіян оголошення війни усьому цивілізованому світу.

Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів.

Згодом стало відомо, що підрив дамби Каховської гідроелектростанції було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. На дамбі Каховської ГЕС встановлено два військові КамАЗи, повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.

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