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Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
ЗСУ відбили атаки окупантів в районах дев’яти населених пунктів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 18 листопада

Триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 18 листопада.

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення.

За минулу добу російські загарбники завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетних ударів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області; Вільнянськ Запорізької області; Дніпро та Нікополь на Дніпропетровщині; Очаків Миколаївської області та Одеса.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Грем’яч і Сеньківка Чернігівської області та Горки, Середина-Буда, Українське і Фотовиж на Сумщині;
  • на Слобожанському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Осинове, Стариця і Хатнє Харківської області;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка на Харківщині; Греківка, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області та Колодязі на Донеччині;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області;
  • на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Времівка та Вугледар Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку – з мінометів, по районах Залізничного, Малих Щербаків та Щербаків Запорізької області;
  • на Херсонському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Антонівка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка на Херсонщині.

Наші перемоги

За минулу добу Сили оборони України збили чотири крилаті ракети, дві керовані авіаційні ракети та п’ять БпЛА «Шахед-136».

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили чотири пункти управління, 22 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, шість складів боєприпасів та чотири інших важливих об’єкти окупантів.

Дії окупантів на захоплених територіях

У зв’язку зі значними втратами особового складу та недостатньою кількістю медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України на тимчасово окупованих територіях Луганської області наказом так званого міністерства охорони здоров’я працівників медичних закладів регіону зобов’язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування вакантних посад.

Вербування найманців до ПВК «Вагнер»

У Білгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії «Вагнер». Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК «Вагнер» терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати. Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату. По завершенню - учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою кампанією.

Як повідомлялося, протягом чотирьох діб, 14-17 листопада, Збройними силами України було демілітаризовано 11 складів з боєприпасами і одну базу окупантів.

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Теги: Генштаб ЗСУ Україна росія окупанти війна

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