Центр протидії дезінформації оприлюднив нові фейки від рашистів

Росія заявляє, що «в рамках зернової угоди не брала на себе зобов'язань, які заважають знищувати військову інфраструктуру»

РФ заявляє, що Україна планує хімічну атаку на Слов'янськ

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 25 липня.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що «в рамках зернової угоди РФ не брала на себе зобов'язань, які заважають знищувати військову інфраструктуру, а зерновий термінал Одеси знаходиться на значній відстані від військових об'єктів, тож жодних перешкод для вивезення зерна рф не створювала»;

колаборанти-«керівники» тимчасово окупованих територій Запорізької області заявили: «у зв'язку з великою кількістю звернень у Бердянську та Мелітополі відкрили два додаткові пункти прийому документів на отримання російського паспорта»;

в Міноборони РФ заявили про «підготовку Києвом провокації в Слов'янську. За інформацією окупантів, на одному з комбінатів найближчими днями ЗСУ нібито планують підірвати ємності з гексаном, у зоні хімічного ураження перебувають всі житлові райони міста та прилеглі села».

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі у тимчасово окупованому Енергодарі загарбники поширюють фейки про українських партизанів, які начебто готують теракти.

До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.