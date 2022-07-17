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    Події в Україні

    В окупованому Енергодарі рашисти поширюють фейки про «партизанів-терористів»

    Загарбники нібито знайшли біля зупинки громадського транспорту саморобний вибуховий пристрій - В окупованому Енергодарі рашисти поширюють фейки про «партизанів-терористів»
    Загарбники нібито знайшли біля зупинки громадського транспорту саморобний вибуховий пристрій
    фото ілюстративне

    «Партизани» нібито готують теракти проти місцевих мешканців

    На Запоріжжі у тимчасово окупованому Енергодарі загарбники поширюють фейки про українських партизанів, які начебто готують теракти. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

    «Сміттєві Telegram-канали мордорської орди, яка засіла в Енергодарі, останнім часом намагаються нав’язати місцевим мешканцям думку про те, що вони активно борються з неіснуючими партизанами, вилучають арсенали зброї, викривають замахи», – йдеться в повідомленні.

    Зокрема, сьогодні загарбники нібито знайшли біля зупинки громадського транспорту саморобний вибуховий пристрій. І повідомили, що це «партизани» готують теракти проти місцевих мешканців.

    Орлов наголосив, що дешева пропаганда лише смішить жителів, які розуміють, що терористами є насправді окупанти. Мер вважає, що такі фейки росіяни створюють, аби звітувати керівництву про свою активну діяльність, виправдати терор, який чинять у місті, а також списати на міфічних партизанів власні прорахунки.

    Раніше повідомлялося, що російські загарбники, які перебувають на Запорізькій атомній електростанції, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

    До слова, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація Енергодар #stoprussia
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    В окупованому Енергодарі рашисти поширюють фейки про «партизанів-терористів»