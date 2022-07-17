В окупованому Енергодарі рашисти поширюють фейки про «партизанів-терористів»

«Партизани» нібито готують теракти проти місцевих мешканців

На Запоріжжі у тимчасово окупованому Енергодарі загарбники поширюють фейки про українських партизанів, які начебто готують теракти. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

«Сміттєві Telegram-канали мордорської орди, яка засіла в Енергодарі, останнім часом намагаються нав’язати місцевим мешканцям думку про те, що вони активно борються з неіснуючими партизанами, вилучають арсенали зброї, викривають замахи», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, сьогодні загарбники нібито знайшли біля зупинки громадського транспорту саморобний вибуховий пристрій. І повідомили, що це «партизани» готують теракти проти місцевих мешканців.

Орлов наголосив, що дешева пропаганда лише смішить жителів, які розуміють, що терористами є насправді окупанти. Мер вважає, що такі фейки росіяни створюють, аби звітувати керівництву про свою активну діяльність, виправдати терор, який чинять у місті, а також списати на міфічних партизанів власні прорахунки.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники, які перебувають на Запорізькій атомній електростанції, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

До слова, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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