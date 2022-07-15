Центр протидії дезінформації оприлюднив нові фейки від Росії
РФ заявляє, що ЗСУ вирощують марихуану
Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 14 липня.
Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
- пропагандистські ЗМІ РФ повідомили, що «російські військові виявили на залишених українськими військами позиціях під Лисичанською ферму з промислового вирощування марихуани»;
- в посольстві РФ у США заявили, що у Сполучених Штатах «триває кампанія з дискредитації росії через роздування уявної загрози застосування ЗС РФ біологічної зброї. Однак саме США заплямували свою репутацію в цій галузі, документальні підтвердження чого неодноразово наводило МО РФ»;
- ЗМІ РФ, з посиланням на інтерв’ю політолог В.Вацева болгарській газеті «Праця» повідомили: «РФ перемагає Україну, але російська еліта не готова до перемоги. Зараз РФ повільно, але впевнено перемагає Україну, оскільки має військово-технічну перевагу, однак головним завданням москви після перемоги над Україною стане збереження внутрішньополітичної стабільності».
Нагадаємо, що вчора росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Вже відомо про 23 загиблих та десятки поранених.
Російські телеграм-канали зразу ж поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».