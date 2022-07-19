Центр протидії дезінформації оприлюднив нові фейки від Росії
РФ заявляє, що Україна виготовляє штами небезпечних вірусів
Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 18 липня.
Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
- в міноборони РФ заявили, що «неонацисти розмістили артилерію на території зерносховища в населеному пункті Калинівка Бахмутського району Донецької області та систематично обстрілюють з них позиції ЗС росії, провокуючи останніх на вогонь у відповідь (для знищення зерносховища»;
- один з «керівників» тимчасово окупованих територій Луганщини заявив: «в біолабораторіях, залишених українськими військами у містах Рубіжне та Сєвєродонецьк, було виявлено штами небезпечних вірусів та інші небезпечні препарати, не зареєстровані у МОЗ України, що вироблялися у промислових масштабах»;
- в Міноборони РФ заявили: «у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях військовослужбовці ЗСУ спільно з бойовиками націоналістичних батальйонів цілеспрямовано здійснюють підпали полів із зерновими культурами з використанням вертольотів та артилерії».
Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі у тимчасово окупованому Енергодарі загарбники поширюють фейки про українських партизанів, які начебто готують теракти.
Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.