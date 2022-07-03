«Зрадницькі» настрої у Європі: РНБО оприлюднила нові фейки Кремля

Росія нервує через готовність лідерів країн G7 вести Україну до перемоги

Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив нові кремлівські наративи, які ворог поширював через європейські медіа.

Зокрема про те, як Великобританія, Бельгія, Словаччина, Польща, Нідерланди втомилися від українців та виганяють вимушених переселенців на вулиці

Крім того, Росія вигадала фейки про те, що США та Польща мають територіальні претензії до України: «Польща почала опрацьовувати активні сценарії розчленування України», «США прагне встановити контроль над територією України»

Також посилаючись начебто на промову Головнокомандувача британської армії П.Сандерса російські ЗМІ заявили, що «Великобританія готова пожертвувати Україною». Насправді Сандерс застерігав про загрозу з боку Росії для всієї Європи.

Тим часом Atlantic Council написав про готовність союзників України навмисно затягнути війну.

«Вся ця дезінформація поширювалась на фоні визнання Росії найбільшою загрозою безпеці Заходу та заяви лідерів країн G7 про готовність підтримувати Україну до повної воєнної перемоги», – попередили у Центрі протидії дезінформації.

Раніше РНБО спростувало фейки про призов українок на військову службу.

Також секретар РНБО розказав, чи зможе Білорусь напасти на Україну.