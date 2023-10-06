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Через атаку дронів тимчасово не працює пункт пропуску на кордоні з Румунією

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Через атаку дронів тимчасово не працює пункт пропуску на кордоні з Румунією
Прикордонники відновлюють роботу після дронової атаки
фото: dpsu.gov.ua

В ніч на 6 жовтня росіяни знову атакували територію України

Після нічної атаки росіян по Україні у п'ятницю, 6 жовтня, тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску «Орлівка», що на кордоні з Румунією. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Зазначається, що наразі у пункті пропуску відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру. В результаті обстрілу люди не постраждали.

«Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Румунії», – зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупанти вчергове атакували із мису Чауда (тимчасово окупований Крим) ударними БпЛА типу Shahed. До відбиття повітряної атаки було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби. Сили оборони півдня повідомляють, що використовуючи тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону.

Тим часом триває 590-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.

Теги: кордон

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