Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 6 жовтня

Триває 590-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 6 жовтня.

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Ворожі удари по Україні

Кремлівські терористичні війська 5 жовтня цинічно завдали ракетного удару по цивільному об'єкту у селі Гроза Куп'янського району Харківської області. За попередніми даними, внаслідок прицільного влучання, загинуло понад 50 мирних мешканців. Триває розбір завалів та продовжуються пошукові роботи, надається допомога пораненим.

Загалом за минулу добу ворог завдав три ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Крім того, РФ атакувала Україну 29 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Протиповітряною обороною знищено 24 ворожих «Шахеди». Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Авіаційних ударів зазнали: Грабовське Сумської області; Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Спірне, Кліщіївка, Іванопілля, Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області; Берислав, Козацьке, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі східніше Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні штурмові дії в районі Авдіїївки Донецької області. Також, ворог здійснив 14 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Водяне Донецької області.

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На Запорізькому напрямку наші захисники стримують загарбників в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та сім - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, дев’ять артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ противника.