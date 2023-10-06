Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Ворог вночі запустив десятки «Шахедів». Атаковано Подунав'я

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог вночі запустив десятки «Шахедів». Атаковано Подунав'я
фото ілюстративне

Дрони кілька разів змінювали курс

У ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупанти вчергове атакували із мису Чауда (тимчасово окупований Крим) ударними БпЛА типу Shahed. Про це повідомили Повітряні сили.

«Зафіксовано пуски 33 «Шахедів», які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відбиття повітряної атаки було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

«Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 Shahed-131/136, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей», – зазначають в ЗСУ.

Сили оборони півдня повідомляють, що використовуючи тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону.

«Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

Люди не постраждали. Функціонування поромної переправи тимчасово зупинено.

Нагадаємо, триває 590-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.

Теги: Одещина війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу відбулося 37 бойових зіткнень
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Російські окупанти відбивають атаку дронів у Криму
У Севастополі гучно: окупанти заявляють про атаку морських дронів
Сьогодні, 06:21
Окупанти вбили в селі Гроза сьогодні 15% жителів
Окупанти вбили в селі Гроза сьогодні 15% жителів
Вчора, 17:35

Новини

Ворог вночі запустив десятки «Шахедів». Атаковано Подунав'я
Ворог вночі запустив десятки «Шахедів». Атаковано Подунав'я
Боррель прибув до Одеси та записав звернення у стінах зруйнованого собору
Боррель прибув до Одеси та записав звернення у стінах зруйнованого собору
Масована нічна атака: скільки дронів знищено на Одещині
Масована нічна атака: скільки дронів знищено на Одещині
Правоохоронці затримали главу райсуду Одещини
Правоохоронці затримали главу райсуду Одещини
Пропагандистка РФ мріє, щоб Путін перетворив Україну на «великий котлован»
Пропагандистка РФ мріє, щоб Путін перетворив Україну на «великий котлован»
Під час удару по Одесі 25 вересня постраждали дев’ять об’єктів ЮНЕСКО (список)
Під час удару по Одесі 25 вересня постраждали дев’ять об’єктів ЮНЕСКО (список)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Нардеп Дубінський відмовився отримати повістку
14K
Винуватиця резонансної ДТП Зайцева відмовилася звільнятись із в'язниці: озвучено причину
13K
Що чекає на українців при повторному в'їзді до Німеччини: детальне роз'яснення
12K
Батько Зеленського отримав довічну стипендію: за які заслуги та хто пʼять років боровся за це
12K
«Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
9316
«Культ насолоди». Що відомо про скандальний ресторан «Бохо», який порушує закон (фото)

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту