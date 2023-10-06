Ворог вночі запустив десятки «Шахедів». Атаковано Подунав'я

Дрони кілька разів змінювали курс

У ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупанти вчергове атакували із мису Чауда (тимчасово окупований Крим) ударними БпЛА типу Shahed. Про це повідомили Повітряні сили.

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«Зафіксовано пуски 33 «Шахедів», які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відбиття повітряної атаки було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

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«Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 Shahed-131/136, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей», – зазначають в ЗСУ.

Сили оборони півдня повідомляють, що використовуючи тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону.

«Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

Люди не постраждали. Функціонування поромної переправи тимчасово зупинено.

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Нагадаємо, триває 590-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.