Черкащину атакують дикі звірі



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На Черкащині селян атакують дикі свині

Селяни не можуть дати раду кабанам та лисицям

У селі Романівка, що в Тальнівському районі на Черкащині, місцеві жителі потерпають від набігів здичавілих свиней. Вони псують городину та посіви, лякають селян. Люди самотужки намагаються відігнати тварин, які загрожують зокрема безпеці дітей. Але місцеві єгері не поспішають реагувати на їхні скарги, допомагати убезпечити життя на селі. Більше того, як виявилося, чіпати тварин забороняють правоохоронці, пише «Урядовий курʼєр».

Як розповідають у селі, достеменно з’ясувати, чиї ж то тварини, нині нереально. Жодне з найближчих мисливських господарств відповідальності на себе не бере. Ймовірно, свині не зовсім і дикі. Хтось міг схрестити диких зі свійськими, а тепер вони розгулюють там, де заманеться. Директор мисливського підприємства «ТОВ Потаське» Віталій Запорожець пояснив селянам, що тільки якщо свині зовсім здичавіють, можна одержати державну ліцензію й відстріляти тварин. А це може бути не скоро. Та й полювання відкриється лише в листопаді.

Селяни на Черкащині не можуть дати ради диким свиням

Нашестя диких звірів — для Черкащини проблема не нова. Кілька років тому від подібних набігів страждали жителі Шабельників та Дмитрівки Золотоніського району. А навесні нинішнього року зграї свиней розгулювали селом Поташ, що неподалік від Романівки.

В області також спостерігається нашестя лисиць. Вони атакують подвір’я людей, крадуть птицю. Все це пов'язно з тим, що в селах все менше людей, менше великої рогатої худоби, пасовищ, люди перестали косити сіно, і дикі тварини тепер почувають себе вільніше, плодяться і нападають на селянські угіддя.

Як раніше писав «Главком», У вівторок, 4 серпня, в Голосіївському районі Києва, на вулиці Саперно-Слобідській поблизу Деміївської площі, бігав лось. Відео та фото, на яких знято, як нажахана тварина бігає вулицями міста, кияни опублікували у соцмережах.