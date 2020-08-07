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    Події в Україні

    У Львові готуються запустити перший у Західній Україні крематор для тварин

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    <p>Піч-крематор з додатковою камерою догорання придбали за 996 тисяч гривень</p> - У Львові готуються запустити перший у Західній Україні крематор для тварин

    Піч-крематор з додатковою камерою догорання придбали за 996 тисяч гривень

    Фото: Львівське комунальне підприємство «Лев»

    Запуск крематора затягнувся через оформлення дозвільних документів, а також через необхідність провести навчання для відповідних працівників

    До кінця жовтня на території Львівського комунального підприємства «Лев» планують запустити крематор для тварин.

    Про це повідомляє «Еспресо»

    «Допоки це не є повноцінним будівництвом, це запуск того устаткування, яке вже знаходиться на території підприємства. Центр кремації, у своєму класичному розумінні, зводитимуть під час будівництва муніципального центру. Там також планують розмістити місце для прощання з тваринами», – зазначила прессекретарка ЛКП «Лев» Мар'яна Павловська.

    Зазначається, що у 2018 році «Лев» отримав піч-крематор з додатковою камерою догорання, яку придбали за 996 тисяч гривень з бюджету Львова. Тоді ж повідомляли, що скористатись послугою кремації тварин львів’яни зможуть уже з 2019 року. За попередньою інформацією це могло б коштувати від 140 до 1700 гривень, залежно від маси тварини та побажання господаря щодо виду кремації.

    За словами Мар'яни Павловської, запуск крематора затягнувся через оформлення дозвільних документів, а також через необхідність провести навчання для відповідних працівників. Також вона запевнила, що устаткування є екологічно безпечним і не принесе шкоди ні довкіллю, ні працівникам підприємства.

    Варто також зауважити, що у травні цього року Комісія фінансів та планування бюджету Львівської міськради погодила виділення з міського бюджету одного мільйона гривень на будівництво муніципального центру кремації тварин.

    Раніше мер Івано-Франківська прокоментував ідею збудувати крематорій у місті.

    Львів будівництво тварини поховання
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